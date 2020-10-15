Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Из реки Невы в районе Обуховского завода Санкт-Петербурга выловили пакет с частями тела человека. На месте работают следователи. Принадлежность останков пока не установлена. Об этом 15 октября сообщает издание «Фонтанка».

Напомним, ранее стало известно, что следователям удалось установить личность мужчины, чье отчлененное бедро было выловлено из реки Екатерингофка в Адмиралтейском районе 22 сентября. Останки принадлежат 37-летнему мужчине, который работал на Обуховском заводе, а в начале сентября пропал без вести.

Его предполагаемый убийца — 33-летний коллега Евгений Александров, который 12 октября был задержан на проспекте Обуховской обороны в Невском районе города и заключен в СИЗО по решению суда.

По данным следствия, обвиняемый в сентябре 2020 года, находясь в цеху Обуховского завода, на почве личных неприязненных отношений к своему коллеге перерезал ему горло. Чтобы скрыть убийство, мужчина распилил тело на части, упаковал в мешки с грузами и выкинул их в реку Неву, протекающую рядом с предприятием.

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