Петропавловск-Камчатский, , 14:05 — REGNUM Исследования по заказу Российского отделения Гринпис проводились в химико-аналитическом центре «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в Санкт-Петербурге. Следов гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения, специалистами Центра обнаружено не было. Об этом сообщает Официальный сайт Камчатского края.

Согласно отчета Химико-аналитического центра «Арбитраж», были проведены исследования проб воды и биологических объектов, отобранных на Камчатке с 1 по 4 октября. Специалисты не нашли в пробах, отобранных на Камчатке, цианид, хлорорганические пестициды, а также гептил.

В протоколах указано, что содержание гептила — ниже пределов обнаружения (0,005 мг/л для пробы воды и 0,1 мг/кг для пробы биологического материала).

«Это значит, что лаборатория не смогла обнаружить гептил в пробах», — прокомментировал результаты анализа руководитель проекта энергетической программы «Гринпис» России Рашид Алимов.

Отметим, что в настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. Она сейчас также исследуется. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.

Химико-аналитический центр «Арбитраж» (ХАЦ «Арбитраж»), работающий в области физико-химических измерений, более 20 лет функционирует на базе ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Основными направлениями деятельности центра являются отбор и количественный химический анализ проб на широкий перечень показателей. В область аккредитации ХАЦ «Арбитраж» включены более ста методик и методов измерений, пригодных, в том числе, для выполнения измерений и контроля в сфере государственного регулирования.

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