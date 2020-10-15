Уфа, , 13:57 — REGNUM Наказание бывшей воспитательнице, которая издевалась над детьми в приюте, ужесточили в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, Калининский районный суд Уфы рассмотрел апелляционное представление прокуратуры по уголовному делу в отношении 22-летней бывшей сотрудницы социального приюта.

Ранее женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которое было сопряжено с жестоким обращением. Она была оштрафована на восемь тысяч рублей.

В суде было установлено, что в мае 2020 года обвиняемая работала воспитателем младшей группы социального приюта. Она сняла на видео ссору воспитанников. При этом женщина провоцировала ребенка ударить другого несовершеннолетнего по голове. После этого она опубликовала данное видео на своей странице в социальной сети. Помимо этого, обвиняемая кричала на девочку, нецензурно выражалась и заклеила ей рот скотчем. После этого она ударила линейкой по рукам ребенка.

Сотрудники прокуратуры сочли этот приговор слишком мягким, поэтому обжаловали его. Калининский районный суд Уфы согласился с доводами прокуратуры. В результате приговор был изменен. Женщина была оштрафована на 15 тысяч рублей. При этом она лишена права заниматься деятельностью, которая связана с педагогическим образованием и оказанием социальных услуг, сроком на один год.

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