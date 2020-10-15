Волгоград, , 13:39 — REGNUM В Волгограде сотрудники ФСБ пресекли возможные террористические акты. По данным ведомства, их подготовкой занимались двое боевиков международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Известно, что деятельность экстремистов координировалась из Сирии. Теракты они планировали устроить в здания органов власти, местах проживания военных и на взрыво-пожароопасных предприятиях."При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе обысков у предполагаемых террористов было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства и компоненты для их изготовления. Также у боевиков была обнаружена литературу религиозного характера и карта Волгограда, на которой экстремисты отметили места предполагаемых терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 — 2020 годах только на Северном Кавказе было предотвращено 19 терактов, общее число преступлений террористической направленности, не совершённых благодаря деятельности правоохранительных органов на территории округа, составляет 36.