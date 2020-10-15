Ульяновск, , 13:28 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки произошёл один лесной низовой пожар, также спасатели 15 раз выезжали на тушение сухой травы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

14 октября на территории Ульяновской области площадь травяных пожаров превысила 5,1 гектаров. Всего произошло 15 таких возгораний, в том числе десять в Ульяновске на площади 4,14 гектаров.

Также за последние сутки произошёл один лесной низовой пожар на площади 0,2 гектара. Горела лесная территория возле населённого пункта Архангельское в Чердаклинском районе. В тушении приняли участие 13 человек, в том числе задействовано две единицы техники.

Кроме того, подтверждены две термические точки, в обоих случаях горела сухая растительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Ульяновской области было зарегистрировано три лесных низовых пожара на площади 16 гектаров, два из них потушено: действующим числился лесной пожар возле населённого пункта Старая Кулатка Старокулаткинского района, площадь возгорания составила 5,2 гектара.

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