Чебоксары, , 13:01 — REGNUM Верховный суд Чувашии рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении экс-депутата городского собрания Чебоксар, осуждённого за покушение на организацию заказного убийства. Решение суда первой инстанции, назначившему парламентарию девять лет лишения свободы, оставлено без изменений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Следствием установлено, что бывший депутат из-за неоднократных конфликтов со своим знакомым, с которым они ранее являлись соучредителями двух коммерческих организаций, организовал сбор сведений о его частной жизни и передал полученную информацию жителю Свердловской области, предложив за вознаграждение убить горожанина. Покушение состоялось вечером 25 декабря 2017 года в Чебоксарах, убийство было предотвращено сотрудниками УФСБ по Чувашии.

Бывшему депутату были предъявлены обвинения по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 — ч. 1 ст. 137 УК РФ («Организация незаконного собирания сведений о частной жизни лица») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 — п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство по найму»). 28 января 2020 года суд признал его виновным, назначив девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке. В надзорном ведомстве отмечают, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии не нашла основания для пересмотра приговора, оставив его в части квалификации и назначенного наказания без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чувашии возбуждены уголовные дела в отношении 57-летнего сельчанина, которого подозревают в угрозе убийством двух человек — полицейского и сожительницы. Мужчину, который угрожал ружьём и ножом, взяв женщину в заложницы, обезвредил спецназ Росгвардии.

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