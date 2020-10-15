Сухум, , 13:03 — REGNUM Следователи столичного управления МВД Абхазии возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на супермаркет «Гумиста» в Сухуме, но продавцы отказались сотрудничать со следствием. Об этом говорится в опубликованном 14 октября сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, 5 октября в дежурную часть УВД Сухума поступил сигнал о нападении. Правоохранители, прибыв на место, опросили свидетелей, а также изучили видеозаписи с камер наблюдения в магазине. В тот же день был найден сожженный автомобиль Toyota, на котором злоумышленники скрылись с места происшествия.

Как установили следователи, в магазин зашли четверо неизвестных в масках на лицах и в камуфляжной форме. В одном из павильонов, угрожая оружием, они забрали сумку с деньгами и ювелирными средствами.

«Но в деле есть один немаловажный нюанс. Заявление о совершении преступления владельцы торговых точек магазина «Гумиста» не подают, изменив свои первичные объяснения. Более того, предполагаемые потерпевшие категорично не сотрудничают со следствием», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что владельцы магазина заявили, что ограбления не было, и ущерба они не понесли. Между тем, следователи установили ряд подозреваемых в причастности к преступлению.