Уфа, , 12:57 — REGNUM 18 лесных пожаров было ликвидировано с начала текущей недели в Башкирии. Об э том 15 октября сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, все пожары, общая площадь которых составила 132 га, были ликвидированы в день возгорания. При этом 16 возгораний произошли по вине человека.

Огнеборцы боролись с огнем в Учалинском, Гафурийском, Баймакском, Зилаирском и Хайбуллинском лесничествах. При этом было привлечено к тушению 242 человека на 94 единицах техники. Всего же с начала пожароопасного сезона в лесах было ликвидировано 149 лесных пожаров на общей площади 2801 га.

По словам заместителя министра лесного хозяйства региона Азата Ахтямова, режим повышенной готовности отменяться не будет до установления снежного покрова. В настоящий момент на территории Башкирии сохраняется 3−4 классы пожарной опасности.

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