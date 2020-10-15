Волгоград, , 13:26 — REGNUM Деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пресечена сотрудниками ФСБ России совместно с другими силовыми ведомствами в Волгограде. При задержании ликвидированы два человека, планировавшие совершить диверсионно-террористические акты на территории областного центра, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ России, террористы были выходцами одной из стран Центрально-Азиатского региона. Координация деятельности радикальных исламистов осуществлялась с территории Сирии. Мужчины планировали провести террористические акты в зданиях органов власти, местах проживания военнослужащих и на взрыво-пожароопасных предприятиях.

«В рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела приняты меры по недопущению террористических акций на территории региона. При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства террористов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения терактов.

Другие участники межрегиональной ячейки одновременно задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.