Москва, , 12:18 — REGNUM Российские космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха со служебного модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). Об этом член экипажа Анатолий Иванишин доложил Центру управления полетами (ЦУП) в ходе сеанса связи, который транслировал сайт NASA.

«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин.

В ЦУПе ответили, что повреждённое место нужно заклеить специальным скотчем, и попросили космонавтов сфотографировать его и снять на видео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в переходном отсеке модуля «Звезда» зафиксировали утечку воздуха. Деятельности станции она не угрожает.

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