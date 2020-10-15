Москва, 15 октября 2020, 12:18 — REGNUM Российские космонавты нашли предполагаемое место утечки воздуха со служебного модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). Об этом член экипажа Анатолий Иванишин доложил Центру управления полетами (ЦУП) в ходе сеанса связи, который транслировал сайт NASA.
«Нашли возможное место негерметичности», — сказал Иванишин.
В ЦУПе ответили, что повреждённое место нужно заклеить специальным скотчем, и попросили космонавтов сфотографировать его и снять на видео.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в переходном отсеке модуля «Звезда» зафиксировали утечку воздуха. Деятельности станции она не угрожает.
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