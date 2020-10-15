Самара, , 12:09 — REGNUM Грузовик КамАЗ перевернулся на трассе в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 14 октября в Кинельском районе.

Отмечается, что КамАЗ, за рулем которого находился мужчина 1962 года рождения, ехал по автотрассе «Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — «Самара-Оренбург». В какой-то момент транспортное средство съехало в кювет и там перевернулось.

Сообщается, что водителю назначено амбулаторное лечение, поскольку он получил травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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