Иерусалим, , 11:48 — REGNUM Полиция в Гиват-Зееве, расположенном к северу от Иерусалима, разогнала свадьбу, проходившую в частном доме с участием несколько десятков гостей. Проведение такого мероприятия нарушает правила борьбы с коронавирусом. Инцидент перерос в потасовку, и несколько участников получили ранения, сообщает 15 октября Jerusalem Post.

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Ссылаясь на видеозапись инцидента, издание сообщает, что одного мужчину с окровавленным лицом увела полиция, а другой лежал распростертым на полу, рядом с вооруженными стражами правопорядка. При этом гости и члены семьи становятся все более враждебными по отношению к полиции. По данным правоохранителей, хозяйка дома сама напала на сотрудников полиции, а когда ее впоследствии арестовали, остальные члены семьи попытались физически помешать ее задержанию.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что говорил с министром общественной безопасности Амиром Оханой об этом инциденте, по поводу которого будет проведено расследование. Событие вызвало широкий общественный резонанс, в котором одна часть критикует действия полиции, которая грубо вторглась в частный дом во время свадьбы, а другая — самих устроителей и участников мероприятия, которые организовали его во время коронавирусных ограничений.