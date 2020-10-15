Ульяновск, , 11:47 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области с недействующего предприятия крали металлолом. Подозреваемый в совершении преступления установлен, сообщает УМВД по региону.

13 октября в полицию поступило сообщение, что на территории недействующего предприятия в посёлке Мирный идёт погрузка металла со складских помещений. Прибывшая оперативная группа задержала машину с металлолом.

Рабочие пояснили полицейским, что их нанял 23-летний парень, убедив, что склад является его собственностью. Молодого человека задержали. На допросе он рассказал, что знал место хранения металла и решил подзаработать, сдав его в пункт приёма цветмета.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор учредителю строительной фирмы, которого обвиняли в мошенничестве. Пострадавшими по делу проходили 12 человек, которым злоумышленник предложил услуги по строительству гаража.

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