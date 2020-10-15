Могадишо, , 11:45 — REGNUM Молодые рои пустынной саранчи появятся в Эфиопии и Сомали в ближайшие две недели. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В соответствии с заявлением, нашествие саранчи также ожидают в Кении и других странах региона Африканского Рога. Текущее нашествие насекомых было признано худшим за последние 70 лет в регионе.

Миллиарды вредителей, уничтоживших сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в прошлом году, дали потомство. В среднем каждая женская особь саранчи откладывает около сотни яиц, что вызывает опасение экспертов в связи с тем, что количество насекомых в этом году может увеличиться в двадцатикратном объеме.

Молодые рои пустынной саранчи уже были замечены в Йемене и на северо-востоке Эфиопии.

В ФАО отметили, что «вторжение» саранчи, начавшееся в октябре 2019 года, а также наводнения стали причиной угрозы продовольственной безопасности в регионе.

Напомним, что ранее на этой неделе в Эфиопии активизировали меры по борьбе с саранчой.

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