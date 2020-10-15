Нефтеюганск, Югра, , 11:06 — REGNUM В Югре житель Нефтеюганска приговорён к 20 годам заключения за убийство своей малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Следствием и судом установлено, что 35-летний гражданин, проживая со второй женой и дочерьми от первого брака в возрасте четырёх и трёх лет в квартире одного из домов второго микрорайона города Нефтеюганска, в 2019 году систематически истязал собственных малолетних детей. Он избивал девочек за малейшее непослушание, травмируя их физически и морально.

В конце декабря 2019 года пьяный отец в раздражении от плача трёхлетней дочери, бросил её с высоты поднятой руки на пол и стал избивать ребёнка руками и ногами по всем частям тела. Девочка от полученных травм скончался на месте.

В ходе следствия подсудимый под тяжестью улик частично признал свою вину в истязании детей, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и убийстве дочери.

Суд приговорил его к 20 одам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.