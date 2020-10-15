Новосибирск, , 11:00 — REGNUM В Новосибирске при разборе сгоревшего объекта пожарные обнаружили тела трёх человек. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что тела были обнаружены сегодня, 15 октября, около 13:00 в Ленинском районе Новосибирска на ул. Хинганская при разборе сгоревших конструкций неэксплуатируемого дощатого строения.

«По данному факту проводится доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СКР. В настоящее время следователями СКР и сотрудниками МЧС продолжается осмотр места происшествия, выясняются причины и очаг возгорания», — рассказали в СКР.

Кроме того, сейчас устанавливаются личности погибших. Назначена пожаро-техническая экспертиза.