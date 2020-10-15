Соледар, ДНР, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 15 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что обстрелы были зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях. Боевики ВСУ выпустили девять мин калибра 82 мм, а также применили гранатомёты РПГ, СПГ и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Каштановое, Яковлевка, Донецк (Вольво-центр), Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Тони Фриш заявил о том, что украинская сторона передала списки удерживаемых лиц для обмена с Донбассом.

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