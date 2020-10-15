Минеральные Воды, Ставропольский край, , 10:42 — REGNUM Внедорожник сбил на Ставрополье женщину и ее пятилетнего сына. Ребенок умер на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером на автодороге Минводы — Суворовская в Минераловодском городском округе. По предварительным данным, водитель Chevrolet КLAC отвлекся от управления и сбил мать с сыном, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате 29-летняя женщина была госпитализирована в больницу Пятигорска, мальчик скончался до приезда скорой помощи.

По данным госавтоинспекции, 32-летний водитель иномарки за последние два года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. В момент ДТП он был трезв. В прокураторе Ставрополья сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.