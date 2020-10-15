Полтавский район, , 10:33 — REGNUM В Омской области завершился процесс над бывшим главой Еремеевского сельского поселения, обвиняемого в присвоении бюджетных средств в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным обвинения, в 2012—2015 годах подсудимый, возглавляя поселение, издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи. При этом мужчина ссылался на решения Совета депутатов, не имеющих юридической силы.

«Таким образом, он присвоил денежные средства из бюджета Еремеевского сельского поселения на общую сумму более 265 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

Бывший глава признал свою вину, раскаялся, а также возместил причинённый ущерб. В итоге судья признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 120 тыс. рублей.