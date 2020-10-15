Чебоксары, , 10:29 — REGNUM В Чувашии возбуждены уголовные дела в отношении 57-летнего сельчанина, которого подозревают в угрозе убийством двух человек — полицейского и сожительницы. Мужчину, который угрожал ружьём и ножом, обезвредил спецназ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СУР по республике.

Инцидент произошёл 7 октября 2020 года. По данным следствия, фигурант уголовного дела приставил нож к горлу своей сожительницы, пытаясь скрыться от прибывших правоохранителей. В управлении установили, что злоумышленник взял женщину в заложницу, требуя у полицейских уйти из его дома, а затем стал «отступать в сторону лесопосадок».

«Сначала он требовал пригласить к нему для переговоров участкового, которому ранее угрожал оружием, а затем дать ему уйти с места происшествия, угрожая в противном случае убить заложницу», — говорится, в частности, в сообщении.

Действия пресечены сотрудниками полиции и спецназа Росгвардии.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством» — два эпизода), п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват заложника с применением оружия).

Охотничье ружье и нож изъяты правоохранителями в качестве улик. Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие полагает, что на момент происшествия мужчина был пьян и угрожал оружием участковому, который прибыл на сообщение о семейном дебоширстве. Правоохранители предварительно установили, что мужчина забаррикадировался у себя дома вместе с сожительницей, угрожая ей насилием. Дом был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.