Магадан, Магаданская область, , 10:30 — REGNUM Прокуратура Магадана утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении семи местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр в интернете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Фигуранты в 2018—2019 годах открывали в разных местах города подпольные казино с использованием игрового оборудования. За организацию незаконных азартных игр им грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону по подозрению в организации и проведении азартных игр задержан 50-летний мужчина.