Петровск, , 10:34 — REGNUM В городе Петровск Саратовской области грузовик марки «КамАЗ» совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло 14 октября в 17:00 на пересечении улиц М. Ломоносова и Ф. Энгельса. 12-летний ребенок, управляя велосипедом, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и попал под колеса большегруза. 63-летний водитель не успел остановить автомобиль перед подростком.

Велосипедиста в тяжелом состоянии с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, где перевели в реанимацию. Усилия врачей не увенчались успехом, в 21:00 ребенок скончался.

ИА REGNUM напоминает, дорожно-транспортное происшествие с грузовиком произошло в Саратове 15 июля. На кольцевой автодороге столкнулись автомобиль Киа и большегруз. В областную больницу доставили 37-летнюю пассажирку легковушки, которая от полученных травм скончалась в медучреждении. В иномарке также находились ее муж, который был за рулем, и шестилетний ребенок. Пострадавших на скорой доставили в стационар.

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