Кабул, , 10:24 — REGNUM В результате взрыва заминированного автомобиля в южной афганской провинции Забуль как минимум 15 человек погибли и ещё 26 были ранены. Об этом 15 октября сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

По данным источников, взрыв прогремел возле поста полиции у города Калат, находящегося на территории провинции Забуль на юге Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что как минимум десять военнослужащих и трое мирных жителей погибли при взрыве бомбы на севере Афганистана.