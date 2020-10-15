Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали 15-летнюю школьницу, которую подозревают в убийстве и ограблении своей 78-летней бабушки. Об этом 15 октября сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Трагедия произошла в одной из квартир на Ланском шоссе в Приморском районе Петербурга. Ранним утром тело 78-летней женщины с ножевыми ранениями живота и многочисленными ссадинами, ушибами головы и тела обнаружил ее 80-летний муж.

По подозрению в убийстве спустя несколько часов была задержана 15-летняя внучка погибшей женщины. В тот день она заходила в гости, а после ее ухода из квартиры пропали 20 тысяч рублей и документы.

Как уточняет Telegram-канал Mash, подозреваемая школьница состоит на учете в ПНД.

Напомним, это не первый подобный случай с участием детей школьного возраста. Так, 13 октября был задержан 15-летний школьник, которого подозревают в покушении на убийство собственной матери. По данным следствия, 10 октября школьник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери нанёс ей множественные удары неустановленным следствием предметом в область головы и туловища.