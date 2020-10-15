Петропавловск-Камчатский, , 10:13 — REGNUM На Камчатке в Елизово на улице Виталия Кручины обнаружен труп подростка без видимых телесных повреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном СУ СК РФ.

Читайте также: В Ростовской области за три года от токсикомании погибли 19 подростков

При осмотре тела умершего 16-летнего школьника следов телесных повреждений обнаружено не было. Однако рядом с телом нашли баллоны с бытовым газом. Подросток стоял на учёте в наркологическом диспансере из-за пагубного вдыхания паров бытового газа.

«По предварительным данным, причиной смерти могло явиться отравление парами бытового газа», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области высокими темпами развивается новый вид токсикомании среди детей и подростков — так называемый сниффинг. За три года скончались 19 подростков, надышавшиеся газом.