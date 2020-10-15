Екатериновский район, , 10:26 — REGNUM В Екатериновском районе Саратовской области спасательные службы тушат крупный лесной пожар. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Возгорание лесополосы произошло недалеко от села Боровая Полянщина. Лес горит на площади 30 га. Угрозы населенному пункту нет, заверили в пресс-службе. Пожар ликвидируют девять единиц спецтехники и 42 человека.

ИА REGNUM напоминает, в период с 13 по 19 октября местами по Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (оранжевый уровень) — 5-й класс, с дальнейшим распространением по территории. На 17 часов 12 октября в области действовали шесть лесных пожаров.

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