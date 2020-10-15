Киншаса, , 10:01 — REGNUM Число жертв аварии на трассе Киншаса — Мбуджи-Майи в ДР Конго возросло до 14 человек. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на сообщения местных властей.

По информации журналистов радиостанции, грузовой автомобиль, следовавший из Мбуджи-Майи в Киншасу, потерял управление и перевернулся в районе Матшиа. В кузове автомобиля находились люди. Пятеро из них погибли на месте, а еще девять скончались в больнице.

Напомним, что в августе 2020 года на этой трассе произошло еще одно смертельное ДТП, жертвами которого также стали 14 человек. Журналисты связывают частые аварии на данном участке дороге с ее состоянием.