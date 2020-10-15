Ханты-Мансийск, , 09:58 — REGNUM В Югре мать умершего двухлетнего ребёнка подала иск на окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает Муксун.fm.

Сообщается, что родители обратились с ребёнком за медицинской помощью в больницу весной 2020 года. У мальчика держалась температура под 40, анализы показывали низкий уровень гемоглобина. Ребёнку, по словам матери, назначали антибиотики и отправляли домой, так как места в больнице были заняты пациентами с коронавирусом. Не было проведено эндоскопическое исследование пищевода и желудка, которые показали бы наличие герпеса, и мальчик остался бы жив, считают родители погибшего мальчика.

«Заведующая больницы сказала, ваш случай — один на 160 миллионов, и сложно выявить. Вы знаете нашу ситуацию, коронавирус, мы все им заняты. У них одна задача — коронавирус, больше ничего не видят», — сообщает истица.

Департамент здравоохранения Югры, по словам матери, провёл проверку причин гибели ребёнка и нашёл дефекты в оформлении медицинской документации и несоблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил. Эксперт из страховой компании выявил в свою очередь дефекты оказания медпомощи и оформления первичной медицинской документации. Результаты проверок стали поводом для обращения матери ребёнка, умершего от поражения внутренних органов вирусом герпеса, в суд.