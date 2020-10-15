Уфа, , 09:49 — REGNUM Водитель автосамосвала «КрАЗ» погиб после съезда автомобиля в хвостохранилище в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Гострудинспекции региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел с 57-летним работником учалинского ООО «Горнодобывающая компания «Алтын яр».

13 октября водитель автосамосвала «КрАЗ» перевозил грунт на дамбу хвостохранилища участка гидравлической добычи драгоценных металлов. В какой-то момент он съехал в хвостохранилище.

Сообщается, что в результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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