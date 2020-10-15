Набережные Челны, Татария, , 09:39 — REGNUM В Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бывшего руководителя следственного отдела Набережных Челнов, его 35-летнего бывшего заместителя и 30-летнего следователя. Их в зависимости от роли каждого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В декабре 2017 года на строящемся объекте в Набережных Челнах, принадлежащем местному предпринимателю, в результате нарушения правил безопасности погибли двое рабочих. Во время предварительного следствия обвиняемые незаконно привлекли к ответственности человека, не имеющего никакого отношения к объекту, освободив тем самым от уголовной ответственности его собственника. Индивидуального предпринимателя привлекли к уголовной ответственности лишь по итогам дополнительного расследования в ином подразделении следственного управления. Помимо этого, в 2018 году обвиняемые незаконно прекратили уголовное преследование по факту изнасилования несовершеннолетней гражданином Турции. В результате халатного отношения к своим обязанностям, обвиняемые не обеспечили вынесения законного решения по делу. Злоумышленник скрылся за пределами России. Ему заочно предъявлено обвинение в изнасиловании, и он объявлен в федеральный розыск.

Фигуранты дел свою причастность к совершению преступлению не признают. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА REGNUM ранее сообщало, следователь и два его соучастника задержаны по делу о покушении на мошенничество. Следствие считает, что злоумышленники получили 16 сентября денежные средства от человека, которого контролировали сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также: В Москве задержали следователя и его сообщников