Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ продолжаются поиски 24-летней Валерии Ванкеевой, пропавшей 5 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, к поисковой операции привлечены следователи, спасатели и поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Отрабатываются все версии, поэтому с сегодняшнего дня к поискам на воде приступила и Бурятская республиканская поисково-спасательной служба. Девушка могла утонуть. Наши спасатели на лодке будут просматривать береговую линию Уды и Селенги», — отметили в агентстве.

Напомним, вечером 5 октября девушка после поездки в такси вышла на улице Бабушкина возле торгового центра, и направилась в сторону Городского дворца детского творчества. После этого её никто не видел.

Читайте также: В Бурятии возбудили уголовное дело после исчезновения девушки