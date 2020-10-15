Малгобек, Ингушетия, , 09:07 — REGNUM В Ингушетии горит несанкционированная мусорная свалка. Пожар произошел накануне, 14 октября, в городе Малгобеке, о чем сообщило министерство природы региона. Общая площадь свалки составляет, по данным ведомства, 10 гектаров.

«Пожар зафиксирован по всему периметру территории — это порядка 70−80 м», — говорится в сообщении минприроды.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС по региону, представители управления экологической безопасности и охраны окружающей среды министерства природы, сотрудники мэрии. В настоящее время ведутся работы по тушению огня, а также устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Ингушетии произошел крупный пожар на мусорной свалке в городе Карабулаке. Одной из версий пожара назывался поджог.