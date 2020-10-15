Казань, , 09:32 — REGNUM В одном из турецких отелей скончался 58-летний житель Татарии. Следственные органы провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Инцидент произошел в городе Манавгат 29 сентября. Установлено, что потерпевший с семьей отдыхал в отеле. Супруга с дочерью вечером ушли на мероприятие, а вернувшись, обнаружили тело мужчины в оконном проеме, зажатым автоматической выдвижной рамой. Следствие предполагает, что несчастный случай произошел в результате неисправности оконной системы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Карачаево-Черкесии произошел трагический случай неподалеку от туристического поселка Архыз. Отравилась угарным газом семья из Ставропольского края. Три человека погибли, одного удалось спасти.

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