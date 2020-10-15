Бангкок, , 08:59 — REGNUM Сотрудники полиции Бангкока разогнала протестующих около дома правительства Таиланда, задержав четверых лидеров данной акции. Об этом 15 октября сообщается в заявлении одного из организаторов митинга — объединения «Свободная молодежь».

В сообщении уточняется, что были задержаны адвокат Анон Нампха и активисты Пханупхон Чатнок, Парит Чиварак и Прасит Утхароч, и утверждается, что таким образом «государственный сектор» хочет подорвать демократическое движение, в связи с чем объединение намерено провести новую протестную акцию в районе торгового центра Central World в 16:00 (12:00 мск).

При этом, по информации правозащитных организаций, в общей сложности правоохранителями были задержаны около 40 человек, включая лидера «Объединенного фронта Таммасата» Пханатсайю Ситтхичираваннакуна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Таиланда ввели режим чрезвычайного положения в Бангкоке из-за продолжающихся антиправительственных протестов