Чебоксары, , 08:50 — REGNUM В Чувашии ещё одна жительница лишились крупной суммы, поверив мошенникам. Она отдала 720 тыс. рублей под предлогом отмены заявки на кредит, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В полицию обратилась 53-летняя чебоксарка. Она сообщила, что накануне ей позвонила неизвестная, представившись сотрудницей банка, и убедила в несанкционированной попытке оформления кредита от её имени, попросив назвать коды из отправленных смс-сообщений. Пострадавшая поверила и сделала всё, как просила мошенница.

После этого женщина узнала, что на неё оформлен кредит и переведены средства на счёт иногороднего финансового учреждения. Ущерб составил 720 тыс. рублей.

Всего за сутки аферистами были обмануты 17 жителей региона. Общий ущерб оценивается в 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии аферист обманул руководство сразу двух школ, представившись правоохранителем и сообщив о неожиданной проверке. На уловки мошенника попались руководители школ в Новочебоксарске.

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