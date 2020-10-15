Тукаевский район, Татария, , 08:46 — REGNUM На территории Тукаевского района Татарии обнаружили свалку медицинских отходов. Прокуратура республики организовала проверку информации, появившейся в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.

В садовом товариществе «Иволга» за деревней Старые Ерыклы порядка двух месяцев лежат мешки с отработанными медицинскими изделиями. Очевидцы сообщают, что на месте найдены перчатки, маски, шприцы, халаты и банки с неизвестными растворами.

Районная прокуратура даст оценку действиям контролирующих органов, в том числе в части реагирования на обращения граждан и иные сигналы о нарушениях закона в сфере экологии. Соответствующие меры прокурорского реагирования будут приняты при выявлении замечаний.

ИА REGNUM сообщает, в Татарии благодаря инициативе школьника из Камско-Устьинского района ликвидирована несанкционированная свалка. Экологи выехали на место и подтвердили выявленную свалку, площадь которой составила 125 кв. метров, общим объемом 17 кубометров.

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