Москва, , 08:29 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки потушили на территории России 32 лесных пожара на общей площади 162 га. Об этом 15 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.10.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 32 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 162 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 12 лесных пожаров на общей площади 67 913 га, на которых ведутся работы по их ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в России было ликвидировано за 24 часа в общей сложности 38 лесных пожаров на общей площади 579 га.