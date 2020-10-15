Владивосток, , 08:18 — REGNUM Посылку из Гонконга с повышенным уровнем ионизирующего излучения обнаружили сотрудники почтового таможенного поста Владивостокской таможни. Естественный радиационный фон находки в 27 раз превысил норму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: В Воронеже таможенники изъяли 11 тонн грибов

Во время замеров радиации почтовых отправлений таможенники обнаружили мешок с посылками, фон которого по показаниям дозиметра превышал норму.

Среди 229 посылок, находящихся в мешке, только одна, весом менее 100 г, оказалась с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Таможенники зафиксировали наличие гамма-излучения, уровень которого составил свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того, обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см2 в минуту.

«На сопроводительных документах к посылке стояла надпись «Gas Cylinder Equipment» (газобаллонное оборудование). Внутри предположительно находился металлический элемент цилиндрической формы», — пояснили специалисты.

Радиоактивную находку таможенники передали на оценку в Управление Роспотребнадзора по Приморью, где было принято решение о запрете ввоза посылки на территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 тонн шампиньонов неизвестного происхождения изъято в Воронеже таможенниками совместно с специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора.