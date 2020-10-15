Балей, Забайкальский край, , 08:13 — REGNUM Жительница города Балей в Забайкальском крае лишилась крупной суммы денег, погнавшись за лёгким заработком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, она нашла сайт, который обещал большие проценты на вклад.

Женщина взяла в кредит 1,3 млн рублей и перевела их на счёт, указанный представителем интернет-площадки. Уже скоро ей позвонили неизвестные и рассказали, что вложенная сумма выросла до 4 млн рублей. Однако для вывода денег ей нужно было заплатить.

«Забайкалка отказалась и потребовала вернуть денежные средства, однако телефон злоумышленников стал недоступен», — отметили в министерстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. Отмечается, что только за минувшие сутки жители Забайкалья лишились около 2 млн рублей, попавшись на уловки мошенников.