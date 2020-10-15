Биробиджан, , 08:15 — REGNUM В Еврейской автономной области (ЕАО) ситуация после паводка на реке Амур продолжает улучшаться, из подтопленных населенных пунктов постепенно уходит вода. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«Населенные пункты продолжают освобождаться от воды. Подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов нет», — приводит пресс-служба слова губернатора региона Ростислава Гольдштейна.

Также он рассказал, что при этом вода ещё остается на 18 приусадебных и 789 дачных участков, и на 3000 га сельскохозяйственных земель. Кроме того, как сообщил Гольдштейн, в настоящее время в двух пунктах временного размещения пребывает 31 человек, включая восемь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 39 человек погибли и десятки пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями во Вьетнаме и Камбодже.