Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 08:07 — REGNUM Руководитель золотодобывающей компании «Прииск Дражный» в Красноярском крае стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют сразу по трём статьям.

По данным следствия, в 2018—2019 годах предприятие добывало золото в Северо-Енисейском районе с нарушением правил охраны окружающей среды. В результате это привело к значительному сокращению в реке Колома кормовой базы рыб и потере мест, пригодных для нереста литофильных видов рыб. Отмечается, что эти работы велись без документов.

«По предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности предприятия составил более 70 миллионов рублей. Также в ходе следствия был выявлен факт незаконного хранения и реализации драгоценного металла на сумму более 340 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела допрошены руководство и сотрудники компании, а также местные жители. На технику фирмы наложен арест на сумму около 400 млн рублей.

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