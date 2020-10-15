Кызыл, , 07:52 — REGNUM В столице Тувы Кызыле правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла накануне вечером.

Выяснилось, что 30-летний мужчина за рулём автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в маршрутный автобус ПАЗ. В результате сам водитель, а также 33-летний пассажир легковушки погибли на месте. Также были госпитализированы четверо пассажиров автобуса.

«Проведенное освидетельствование водителя ПАЗа на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат. Результаты медицинского освидетельствования водителя легкового автомобиля будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в ведомстве.

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