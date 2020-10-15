Владивосток, , 07:17 — REGNUM В Приморском крае Россельхознадзор подтвердил наличие на территории Анучинского района очага вируса африканской чумы свиней (АЧС) — уже третьего в регионе. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 14 октября подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Анучинского района».

Россельхознадзор

В сообщении ведомства отмечается, что ДНК вируса африканской чумы свиней была обнаружена в образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, «обнаруженного в районе ключа Известковый на территории Анучинского района».

Напомним, что в Приморском крае с 7 октября уже подтвердилось наличие двух очагов распространения АЧС — в Яковлевском и Михайловском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, новый очаг распространения африканской чумы свиней (АЧС) — в районе ключа Копыткина на территории Анучинского района выявили специалисты лаборатории Россельхознадзора в Приморье.

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