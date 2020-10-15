Улан-Удэ, , 07:03 — REGNUM В Бурятии зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в улан-удэнских стационарах скончались три пациента 64, 75 и 84 лет.

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У самого младшего, помимо COVID-19, выявлены двусторонняя пневмония, ишемическая кардиомиопатия с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. Он находился в стационаре трое суток. Пациент 75 лет страдал тромбоэмболией легочной артерии, с сопутствующим сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца с нарушением ритма. Последние трое суток он провёл на аппарате ИВЛ.

«В БСМП умерла пациентка 84 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной полисегментарной пневмонией, с сопуствующей хронической ишемией мозга, ишемической болезнью сердца, переломом бедра. Находилась в стационаре 11 суток», — добавили в оперштабе.

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