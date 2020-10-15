Рыбинский район , , 06:59 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края в ДТП погибли три человека и двое пострадали. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла утром на автодороге Заозёрный — Новая Солянка. По предварительной версии полиции, 19-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением, после чего автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира легкового автомобиля 2002, 1971 и 1985 годов рождения. Водитель и ещё один пассажир в настоящее время госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, присутствует руководство межмуниципального отдела МВД «Бородинский».

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