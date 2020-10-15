Новосибирск, , 05:21 — REGNUM В производственных и офисных помещениях завода «Экран», а также у адвокатов, представляющих интересы предприятия в Арбитражном суде Новосибирской области по иску к Новосибирскэнергосбыту о взыскании убытков в размере 769,5 млн рублей, понесённых из-за аварии на линии электропередач 25 сентября 2017 года, прошли обыски и выемка документов. Об этом сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга.

«Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ, — отметили в РАТМ Холдинге. — Предполагаем, что наличие данного иска, который был подан в январе 2019 года, и стало поводом инкриминировать компании и её сотрудникам «покушение на мошенничество на сумму около 770 млн рублей, принадлежащих АО «Новосибирскэнергосбыт» — информацию об этом в РАТМ Холдинге и АО «Завод «Экран» узнали из московских СМИ, ссылающихся на некий «источник в правоохранительных органах».

В компании подчёркивают, что намерены обратиться в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации, связанной с уголовным преследованием.