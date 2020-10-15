Южно-Сахалинск, , 03:56 — REGNUM В Южно-Сахалинске полностью сгорел пассажирский автобус. Сигнал о возгорании поступил спасателям 15 октября в 05:48 по местному времени.

Читайте также: В Ростове-на-Дону произошло ДТП с тремя пассажирскими автобусами

Как пишет astv.ru, автобус загорелся на площадке МУП «Транспортная компания».

К моменту прибытия пожарных уже весь автобус был охвачен огнём. В тушении принимали участие 20 человек и 5 единиц техники. Пожар был локализован за считанные минуты, полностью возгорание ликвидировали в 06:26 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону утром произошло ДТП с участием трёх пассажирских автобусов. По предварительным данным, пострадавших нет.