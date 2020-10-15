Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Система получения кислорода вышла из строя в российском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили члены экипажа станции во время переговоров с Землёй, трансляцию которых 15 октября ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

О поломке системы выработки кислорода «Электрон-ВМ», установленной в модуле «Звезда» сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами российский космонавт.

Отдельный комплекс для получения кислорода установлен в американском сегменте станции.

Добавим, что отказы этих систем на МКС случаются, однако на станции есть запасы кислорода.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поблагодарил коллег за достигнутый мировой рекорд скорости космического полета пилотируемого корабля «Союз МС-17», который достиг Международной космической станции (МКС) за 183 минуты.

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