Ханты-Мансийск, , 01:07 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» Андрея Семичева, которого подозревают в превышении должностных полномочий с ущербом региональному бюджету на сумму более 43 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, генеральный директор УК «Промышленные парки Югры», единственным акционером которого является Ханты-Мансийский автономный округ, в ноябре — декабре 2018 года продал бизнесмену 29 объектов недвижимости и земельных участков за сумму в два раза меньшую действительной стоимости. В результате бюджету региона причинён ущерб на более 43 млн рублей.

В отношении гендиректора УК по материалам регионального управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

В офисе УК, в администрации ХМАО, а также по месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъята определённая документация. Также устанавливаются все участники преступной схемы, решается вопрос о мере пресечения свободы гендиректора «Промышленных парков Югры».