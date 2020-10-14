Магас, , 23:51 — REGNUM Легковой автомобиль взорвался в одном из районов города Назрань в Ингушетии, сообщает 14 октября агентство Интерфакс со ссылкой на неназванный информированный источник.

По информации агентства, сведений о жертвах или пострадавших пока не поступало.

«Инцидент произошел в среду в Гамурзиевском округе Назрани в районе «Варшавки». По неизвестной пока причине взорвалась автомашина ВАЗ-2106 без госномеров», — цитирует слова источника агентство.

На место взрыва выехали сотрудники правоохранительных органов. Предварительной причиной инцидента считается газовый баллон, взорвавшийся внутри автомобиля.

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